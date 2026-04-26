Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Возбуждено уголовное дело.

В Екатеринбурге обнаружили тело шестилетней девочки. По предварительным данным, она облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала ее веса, и выпала из окна, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя регионального Следственного комитета Александр Шульга.

По его словам, по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Предварительная версия: девочка осталась в комнате без присмотра взрослых, облокотилась на москитную сетку и выпала из окна. Сейчас следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

Руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых уточнил, что семья девочки полная и благополучная, не состояла на учете в органах профилактики. В момент происшествия мать находилась на кухне и готовила еду. Вероятно, девочка осталась в комнате одна.

Прежде в подмосковных Люберцах случайные прохожие спасли двухлетнего ребенка, выпавшего из окна. Малыш сорвался с окна дома в поселке Октябрьский и приземлился на козырек подъезда. Очевидцы среагировали мгновенно. Один из мужчин забрался на навес и передал ребенка второму спасителю, который подхватил его внизу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.