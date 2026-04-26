СК возбудил уголовное дело из-за взлома соцсетей Артема Чекалина

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пока бизнесмен сидел под домашним арестом, злоумышленники публиковали у него на странице подозрительные посты.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взлома аккаунта бывшего мужа блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина. — Прим. ред.) Артема Чекалина в Instagram*. Эту информацию корреспонденту 5-tv.ru подтвердил адвокат осужденного бизнесмена Константин Третьяков.

«Да, подтверждаю», — сказал Третьяков.

Как утверждает адвокат, аккаунт Чекалина был взломан в августе 2025 года, когда он находился под домашним арестом. Бизнесмену было запрещено пользоваться интернетом, а его телефоны находились у следствия.

Неизвестные получили доступ к его странице в социальной сети и не только читали личные переписки, но и начали публиковать от его имени подозрительные посты. В публикациях подписчиков призывали переходить по сомнительным ссылкам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в апреле Гагаринский суд Москвы приговорил Артема Чекалина к семи годам колонии общего режима. Его признали виновным в организации незаконного вывода крупной суммы денег за рубеж. По версии следствия, с помощью поддельных документов он перевел более 250 миллионов рублей в ОАЭ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.