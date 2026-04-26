Филипп Киркоров разволновался из-за SHAMANа: «Надеюсь меня все услышали»

Киркоров опасается, что Shaman первым выступит в «Олимпийском» после ремонта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Артист уже «забронировал место» на обновленной сцене «Олимпийского» и готовит юбилейное шоу к своему 60-летию.

Народный артист России Филипп Киркоров планирует первым выступить на обновленной сцене «Олимпийского». По его словам, он уже «забронировал место» и готовит юбилейное шоу к своему 60-летию, которое состоится в 2027 году. Об этом пишет ТВ Mail.

Певец напомнил, что именно он выступал на этой площадке в 2018 году перед ее реконструкцией.

«Естественно, Филипп Киркоров, причем со своим юбилейным шоу, трибьютом. Вот к этому стремимся, над этим очень работаем. Я надеюсь, что меня все услышали», — заявил Киркоров.

Однако Киркоров разволновался по поводу возможной конкуренции с заслуженным артистом России Shaman (Ярославом Дроновым). Филипп боится, что площадку могут отдать не ему.

«Вот вам все расскажи, а потом какая-нибудь жаба услышит и скажет: „Какой Киркоров? У нас будет Shaman!“ И все… И накрылся мой юбилей медным тазом», — эмоционально отметил артист.

Прежде Киркоров раскритиковал артистов за «дешевый пиар». По его словам, чтобы привлечь внимание к своей персоне, многого не надо — достаточно просто «цапануть» Филиппа Киркорова. Поп-король упомянул певца Прохора Шаляпина, который в интервью всячески пытается как-то его задеть и выставить в не лучшем свете.

