Россия и КНДР договорились о долгосрочном военном партнерстве

Андрей Белоусов провел в Пхеньяне переговоры с Ким Чен Ыном.

Россия и КНДР согласовали перевод двустороннего военного сотрудничества на системную многолетнюю платформу. Об этом министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил на переговорах с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне.

«Договорились с Минобороны КНДР перевести военное сотрудничество на устойчивую долгосрочную основу», — сообщил Белоусов.

Он добавил, что российская сторона готова до конца текущего года подписать план российско-корейского военного взаимодействия на период 2027–2031 годов.

Российский министр подчеркнул исключительный характер сложившихся отношений.

«Тесная дружба между Россией и КНДР находится на беспрецедентно высоком уровне», — отметил Белоусов.

Он также выразил признательность за решение Ким Чен Ына пригласить российскую военную делегацию на открытие музейно-мемориального комплекса боевых подвигов корейских военнослужащих в зарубежной военной операции, назвав это большой честью и привилегией.

Глава российского оборонного ведомства отдельно поблагодарил принимающую сторону за радушный прием. Он также отметил, что текущий год обещает быть насыщенным в плане сотрудничества по ряду направлений.

