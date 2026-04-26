Нефтяное голодание: что ждет Германию после потери импорта из Казахстана

Потеря импорта нефти из Казахстана не разрушит экономику ФРГ, но ослабит ее

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Jochen Eckel

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Поставки в Германию по нефтепроводу «Дружба» прекратятся с 1 мая 2026 года.

С 1 мая 2026 прекращается нефтяной транзит из Казахстана в Германию по нефтепроводу «Дружба». Об этом 22 апреля сообщил заместитель председателя правительства России Александр Новак. Вице-премьер отметил, что в прошлом ФРГ решилась на отказ от топлива из РФ, а значит она вполне обойдется и без казахских поставок.

Как писало издание Deutsche Welle* со ссылкой на Министерство экономики ФРГ, прекращение поставок не создает угрозы энергетическому обеспечению Германии. При этом в ведомстве признали, что нефтеперерабатывающие заводы в Шведте будут работать с меньшей мощностью. В Rosneft Deutschland также заявили, что «изучают последствия и адаптируется к возможной новой ситуации». Как обстоят дела на самом деле?

И так нелегко: история топливного кризиса в Германии

Как в середине апреля 2026 года сообщало Федеральное статистическое ведомство Германии, поездки на автомобиле стали обходиться немцам дороже на 6,7% в сравнении аналогичным периодом прошлого года. Повысился так называемый индекс расходов автовладельца, включающий в себя в том числе затраты на топливо. Самый сильный рост показали цены на бензин (17,3%) и дизель (29,7%).

Как отмечали РИА Новости, в прошлом Германия была одним из главных покупателей российских углеводородных ресурсов. Из всей расходуемой в стране нефти 34% были завезены из России. По итогам 2021-го года, ФРГ была вторым государством в мире по величине закупок у РФ — первое место занимал Китай. В сутки немцы качали 687 тысяч баррелей сырой нефти и 149 тысяч баррелей нефтепродуктов.

С осени 2022 года дочерние компании «Роснефти» в Германии перешли в доверительное управление Федерального сетевого агентства ФРГ. Европейская комиссия дала «добро» на сделку немецкого министерства экономики и энергетики по покупке контрольного пакета Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH.

В конце 2022 года Берлин начал сокращать нефтяные закупки у Москвы. А в феврале 2023-го года Германия заключила договор с Казахстаном. Через «Дружбу» нефть гнали в Альметьевск, затем через Самару и Брянск переправляли в мозырский нефтеперерабатывающий центр. Оттуда «черное золото» текло в Польшу, и, наконец, добиралось до города Шведт.

Какой процент потребления нефти в Германии приходился на Казахстан

По данным казахского правительства, только за 2025 год республика поставила в ФРГ 2,1 миллиона тонн нефти, а в 2026 году планировала поставить 2,5 миллиона тонн. При этом поставки частично осложнялись ударами Вооруженных сил Украины по нефтяной инфраструктуре.

Согласно отчетам Евростата, в 2025 году Казахстан занимал второе место по объемам поставок нефти для Германии — на казахское сырье приходилось 13% всего импорта. Второе место Астана заняла и в общей статистике прокачки нефти в ЕС.

Последствия перекрытия нефтепровода

О последствиях для Казахстана рассказал директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков, его цитировали «Ведомости». Руководитель отметил, что ситуация вряд ли станет критичной, однако неизбежно повысит стоимость нефтяной логистики. После перекрытия «Дружбы» Астане придется делать основную ставку на экспорт через Каспийский трубопроводный консорциум. Однако, как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва обеспечит интересы республики в сложившейся ситуации.

Оставшись без транзита из Казахстана, Европа стала зависима от морских перевозок нефти через российские порты. Такое мнение озвучил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Парадоксальным образом это будет значить, что в интересах ЕС — остановить удары их украинских «партнеров» по нефтепроводам.

Что же до немецкого нефтяного суверенитета — собственная промышленность Германии действительно пока что обладает достаточным запасом прочности. Поэтому рассчитывать на то, что экономика ФРГ развалится, потеряв казахский экспорт, не стоит. Однако еще большее ее ослабление в условиях кризиса неизбежно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — организация признана иноагентом по решению Минюста РФ