Посетителей фитнес-центра Москвы экстренно эвакуировали из-за запаха хлорки

Четверо человек обратились за медицинской помощью.

В Москве из фитнес-центра, расположенного по адресу Хлебозаводский проезд, дом 7, строение 10, экстренно эвакуировали людей из-за резкого запаха хлора. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, в бойлерной спортивного клуба произошел разлив химиката. Едкий запах быстро распространился по помещениям, вызвав панику.

Сотрудники центра вывели на улицу 30 человек. На место происшествия уже прибыли бригада скорой помощи, полицейские и пожарные. Специалисты устанавливают точную причину утечки химиката и ликвидируют последствия разлива.

За медицинской помощью обратились четверо посетителей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Муроме из-за вспышки кишечной инфекции пострадали 677 человек, половина из них — дети. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Как сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Владимирской области Нелли Зиновьева, из больницы уже выписали почти 50 человек.

