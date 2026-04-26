Пропавшую 11-летнюю школьницу ищут третьи сутки в Краснодарском крае

К поисковой операции подключили волонтеров, кинологов и сотрудников полиции.

В Темрюкском районе Краснодарского края продолжаются поиски 11-летней Анны Цюпрак, пропавшей 24 апреля. К операции привлечены сотрудники МВД и добровольцы. Об этом 5-tv.ru рассказали родственники девочки.

По имеющимся данным, школьница вышла из дома в поселке Стрелка около 17:00 и не вернулась. В момент исчезновения она была одета в темную одежду и белые кроссовки.

Кума Наталья Цюпрак в беседе с 5-tv.ru отметила, что девочка находилась в хорошем настроении и отправилась на прогулку с подругой.

«В хорошем настроении был ребенок», — сказала она.

По словам родственницы семьи, девочка ранее не уходила из дома и подобных случаев не происходило. По ее словам, населенный пункт представляет собой частный сектор, где улицы примыкают к полям и лесополосам, что могло повлиять на направление маршрута ребенка.



Отец пропавшей, Анатолий Цюпрак, сообщил, что после того, как дочь не вернулась домой к вечеру, семья начала самостоятельные поиски, а затем обратилась в полицию. В ночь после исчезновения осмотр местности продолжился, однако результатов это не принесло. На следующий день к работе подключились сотрудники уголовного розыска и дополнительные силы.

Согласно промежуточному отчету информационного координатора поисков, к операции привлечено более 120 человек, включая добровольцев и местных жителей. За время поисков обследовано свыше 270 километров территории, выполнено более 50 задач, ориентировки распространены по району и в социальных сетях.

Кинологическая служба МВД задействовала служебную собаку, которая взяла след девочки. Он привел к одному из перекрестков с направлением в сторону лесополосы, после чего был утерян. В настоящее время специалисты сосредоточили усилия на анализе записей с камер видеонаблюдения и автомобильных регистраторов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Исаклинском районе Самарской области нашли трехлетнюю девочку, пропавшую накануне.

