Выяснилось, почему Трамп так сильно хочет видеть Путина на G20

Фото: www.globallookpress.com/Benjamin Applebaum/Dod

До этого хозяин Белого дома заявил, что приезд российского лидера был бы весьма полезным.

Россия получила приглашение на саммит G20, который пройдет в Майами с 14 по 15 декабря 2026 года. Об этом сообщило агентство РИА Новости. При этом свое участие в предстоящем мероприятии РФ еще официально не подтвердила. Как сказал заместитель главы МИД РФ Александр Панкин, ближе к дате будет видно, бог знает, что может произойти до этого.

По словам автора материала Кирилла Стрельникова, российское руководство спокойно относится к формату «Большой двадцатки». Однако не стоит забывать, что, когда Крым стал частью РФ, большинство участников G20 решили больше не приглашать Россию ни на одно заседание. Без нашей страны, как заметил Стрельников, престиж саммита резко упал, но это никого не волновало.

Все изменилось с приходом к власти президента США Дональда Трампа. Он, в отличие от своего предшественника, готов выстраивать продуктивный диалог с Путиным. Кроме того, саммит «Большой двадцатки» имеет для главы Белого дома колоссальное значение.

По мнению зарубежных экспертов, скорая встреча может закрыть ключевые для Трампа вопросы. Один из них — подтверждение своего мирового статуса на фоне ряда политических и экономических катастрофических решений.

Чтобы это сделать, главе Белого дома, как считает Стрельников, необходимо присутствие на G20 не только президента РФ Владимира Путина, но и председателя Китая Си Цзиньпина.

Ранее Трамп заявил, что приезд российского лидера на саммит «Большой двадцатки» был бы очень полезным. Однако, по его мнению, Путин навряд ли лично посетит запланированное мероприятие.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.