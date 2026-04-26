Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

Глава МИД РФ отреагировал на желание главы киевского режима на немедленное определение даты вступления Украины в Евросоюз.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил действия президента Украины Владимира Зеленского с поведением Моськи из басни Ивана Андреевича Крылова «Слон и Моська».

«Есть басня у нас такая — Иван Андреевич Крылов, „Слон и Моська“, по-моему, она называется <…> При всех фактах, которые характеризуют этого персонажа (Зеленского. — Ред.), он, конечно, для себя принял какое-то решение. Хочет, видимо, возглавить европейское военное образование», — сказал Лавров в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Кроме того, Лавров подчеркнул, что Зеленский настойчиво требует немедленного определения даты вступления Украины в Евросоюз. По мнению Лаврова, это попытка включить в ЕС страну с откровенно нацистским режимом, который запретил русскую культуру и каноническую православную церковь.

Прежде Лавров иронично высказался о руководстве Евросоюза. Спокойствие — вот что испытывает министр иностранных дел России, наблюдая за тем, как Евросоюзом управляют такие политики, как глава европейской дипломатии Кая Каллас.

