«Шок-контент»: Настасья Самбурская попала в неприятную ситуацию на концерте

Настасья Самбурская пела без микрофона на концерте из-за его поломки

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

После форс-мажора певицу перестали слышать в зале.

На концерте актрисы и певицы Настасьи Самбурской произошел технический сбой, из-за которого она осталась без микрофона. Несмотря на это, артистка не прервала выступление и сумела элегантно выйти из положения. Об этом она рассказала подписчикам в соцсети.

По словам артистки, во время концерта возникла непредвиденная ситуация: оборудование звукорежиссера оказалось залито, из-за чего отключился звук. После форс-мажора певицу перестали слышать в зале, и продолжать выступление в обычном формате стало невозможно.

«Господа, впервые у меня такое, шок-контент. У меня начался, значит, сольный концерт, все хорошо, радостно исполняем песни, и тут какой-то умник берет и заливает пульт звукорежиссера. Все, микрофон отключается, все отключается, и дальше петь становится просто невозможно, потому что, во-первых, меня не слышно, зал-то немаленький», — объяснила звезда ситуацию в соцсети подписчикам.

Самбурская поделилась, что не стала останавливать концерт и решила продолжить его в другом формате. Она отметила, что вместе со зрителями исполнила песни без усиления звука.

«Ну и что? Мы, значит, не растерялись», — добавила знаменитость.

Артистка выложила ролик, на котором пела композицию «Фраер» памяти автора-исполнителя Михаила Круга, а поклонники Настасьи подпевали.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.