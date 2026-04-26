«Золотая клетка»: Брижит Макрон пожаловалась на жизнь в Елисейском дворце

Фото: www.globallookpress.com/POOL



Первая леди Франции Брижит Макрон жалуется на то, как тяжело ей живется в «золотой клетке». Она рассказала в интервью La Tribune Dimanche, что порой с тоской вспоминает прошлое.

«Раньше у меня была нормальная жизнь: дети, работа, взлеты и падения, как и у всех остальных», — ностальгирует она.

По словам Брижит, десять лет в Елисейском дворце пролетели очень быстро и за это время она успела увидеть «темную сторону мира», насмотреться на человеческую глупость и зло. Она призналась, что иногда ей становится «грустно, как никогда прежде».

Кроме того, леди Макрон напомнила о набившей оскомину теории вокруг ее трансгендерности*. По словам жены президента, публика травит ее в интернете из-за этих слухов, а также из-за ее 25-летней разницы в возрасте с мужем. Чтобы справиться с переживаниями из-за буллинга первая леди ведет дневник.

Сам президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2026 года также в очередной раз стал объектом для шуток после того, как устроил демонстративный забег по улицам Мумбаи.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России