Взлеты и падения Камилы Валиевой: российской фигуристке исполнилось 20 лет

За свою карьеру юная спортсменка успела пережить громкие триумфы и резонансный скандал.

Российская фигуристка Камила Валиева празднует свое 20-летие. Она уже получила статус одной их наиболее титулованных юных представительниц российского ледового спорта. При этом ее биографию трудно назвать идеальной — на счету у фигуристки допинговый скандал и четыре года дисквалификации, после которых ей удалось вернуться на лед и достичь новых спортивных успехов.

Ранний старт: как начиналась карьера Валиевой

Валиева начала кататься в три с половиной года. Ее родители специально переехали из Казани в Москву, чтобы девочка могла беспрепятственно заниматься.

Как ранее писал 5-tv.ru, в 2017 году она получила травму и едва не лишилась возможности кататься. Повредив ногу, девочка боялась выполнять сложные фигуры. Тогда родители отправили ее заниматься в спортшколу. Это стало новой главой ее личной и спортивной биографии. В учреждении, которым руководила заслуженный тренер России Этери Тутберидзе, девочка поначалу уступала сверстницам, однако быстро сократила разрыв.

Выход на большой лед и «Девочка на шаре»

Уже в 2018-м спортсменка стала участвовать в профессиональных состязаниях. Для нее создали персональную программу «Девочка на шаре», ставшую ее «визитной карточкой» после французского Гран-при в 2019–2020 годах. Номер был вдохновлен творчеством знаменитого художника Пабло Пикассо — картину «Девочка на шаре» он написал в 1905 году, сегодня это одно из знаковых полотен в истории мирового изобразительного искусства.

Постепенно «Девочку на шаре» доработал хореограф Даниил Глейхенгауз. В качестве музыкальной программы использовали произведения коллектива Muse.

Французский триумф и первый рекорд

На соревнованиях во Франции Валиева поставила свой первый рекорд. Несмотря на то, что во время выступления фигуристка упала, ей все равно удалось выиграть турнир.

Талант Камилы признала сама внучка Пабло Пикассо Диана. Как писал Championat.ru, 13-летняя Валиева получила за «Девочку на шаре» рекордные 74,92 балла.

«Вот это достижение! Камила самым прекрасным образом отдала дань уважения „Девочке на шаре“. Поздравляю, дорогая Камила!», — прокомментировала Диана Пикассо.

Родственница живописца также предложила Валиевой посетить французский музей, посвященный ее прославленному деду.

Олимпиада 2022 года: выступление в составе сборной

Продолжая спортивную карьеру, Валиева пробовала свои силы во взрослых соревнованиях, а в 2022-м году поехала на Олимпиаду в Пекине вместе с российской сборной и помогла товарищам завоевать золото в командном зачете, обогнав сборную США.

Допинговый скандал и четыре года перерыва

Увы, именно после этих игр произошел громкий допинговый скандал, — у Камилы Валиевой в пробе нашли запрещенный препарат. Расследование затянулось более, чем на 24 месяца.

Спортивный арбитражный суд (CAS) на четыре года дисквалифицировал фигуристку и аннулировал все результаты, достигнутые ей с 25 декабря 2021 года. Она была отстранена от соревнований до 25 декабря 2025-го. Также Валиева вышла из-под патронажа Тутберидцзе и поступила к Светлане Соколовской в школу Татьяны Навки. Предполагалось, что это связано с невозможностью для Камилы выступать на государственных катках, тогда как Этери тесно сотрудничает с правительством Москвы.

В годы дисквалификации Валиева занималась общественной работой и выступала на различных шоу.

Возвращение в большой спорт

В октябре 2025 года Федеральный суд Швейцарии отказался пересматривать решение CAS об отстранении Валиевой. Спортсменку обязали выплатить более двух миллионов рублей — судебные издержки и компенсации Международному союзу конькобежцев (ISU), а также Всемирному антидопинговому агентству (WADA).

Возвращение Валиевой на большой лед комментировал знаменитый фигурист Илья Авербух. Он подчеркнул, что рад ее выступлениям и желает ей полноценного возобновления карьеры.

В начале апреля 2026 Валиева выступила на турнире «Русский вызов». Она исполнила лирический номер под музыку из фильма «Белый ворон», посвятив его знаменитому балетмейстеру Рудольфу Нурееву. Фигуристка завоевала девятое место в общем зачете, но стала лучше в дисциплине одиночного катания, получив спецкубок и денежный приз в размере одного миллиона рублей.

