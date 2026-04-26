Серийный хищник? На Майкла Джексона обрушилась новая волна обвинений

Легендарный музыкант ушел из жизни 17 лет назад. Однако споры о его личности не утихают по сей день.

Наследники Майкла Джексона вновь столкнулись с новой волной обвинений в насилии над детьми, выдвинутых против покойного короля поп-музыки. Об этом сообщила газета Variety.

В этот раз обвинения против Майкла Джексона выдвинули четверо — три брата и сестра из Нью-Джерси. По их словам, они годами подвергались преследованию и насилию со стороны музыканта. Кроме того, как рассказали истцы, близкие друзья знаменитости всячески потакали ему в «странных увлечениях».

«Майкл Джексон был серийным хищником, охотящимся на детей, который в течение более чем десяти лет с помощью наркотиков насиловал и совершал сексуальные домогательства в отношении каждого из истцов, начиная с того времени, когда некоторым из них было всего семь или восемь лет», — сказано в жалобе.

Судебный иск был подан в суд Лос-Анджелеса. Ответчиками выступает фонд Джексона. Широкую огласку дело получило после выхода в американский прокат документального фильма «Майкл». На этом фоне истцы дали большое интервью, в котором во всех подробностях рассказали о пережитом ими ужасе.

По словам братьев и сестры, свои нападения Джексон совершал в различных местах по всему миру. Кроме того, они заявили, что поп-король не раз был у них дома, где тоже подвергал их насилию. Наследники Джексона уже выступили с опровержением, назвав все обвинения «отчаянной попыткой вытянуть деньги».

