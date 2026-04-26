Рассказал полиции: кто был целью стрелявшего на ужине с Трампом

CBS: стрелявший на ужине с Трампом признался в покушении на администрацию США

Фото: Reuters/Daniel Cole

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В результате инцидента один из охранников был ранен.

Мужчина, которого подозревают в стрельбе на ужине с журналистами, где присутствовал президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья, рассказал правоохранителям, кто на самом деле был его целью. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.

«Коул Аллан, подозреваемый в стрельбе… после задержания заявил правоохранителям, что хотел стрелять в чиновников администрации Трампа», — сказано в публикации.

О том, кто конкретно был целью злоумышленника, неизвестно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на мероприятии в отеле Washington Hilton в Вашингтоне произошла стрельба. В тот момент Дональд Трамп, его супруга Меланья, а также госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и другие политики находились внутри. После звуков выстрелов всех гостей эвакуировали из здания.

Позже выяснилось, что на пост охраны напал мужчина с дробовиком. Во время перестрелки он ранил одного из сотрудников. Скрыться с места происшествия нападавшему не удалось: его задержала полиция. По предварительным данным, стрельбу на ужине с Трампом устроил 31-летний учитель из Калифорнии. Правоохранители устанавливают его мотивы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.