Трамп заявил об отличном состоянии раненного на приеме в Вашингтоне полицейского

Мужчину спас хороший бронежилет.

Офицер, которого ранили в результате стрельбы на мероприятии в Вашингтоне, находится в «отличном состоянии». Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на пресс- конференции после инцидента.

По словам главы Белого дома, злоумышленник напал на сотрудников контрольно-пропускного пункта службы безопасности. Он выстрелил в одного из охранников. Мужчину, как подчеркнул Трамп, спас хороший бронежилет.

«В него стреляли с очень близкого расстояния из очень мощного оружия, и бронежилет сработал как надо», — сказал американский лидер.

Дональд Трамп также добавил, что после инцидента он лично говорил с раненым офицером. Тот, как заметил глава Белого дома, мужчина чувствует себя великолепно.

Ранее президента США и его супругу Меланью Трамп эвакуировали с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома после звуков стрельбы. Позднее стало известно, что неизвестный, который пытался попасть внутрь, был вооружен дробовиком. По предварительным данным, это может быть 31-летний учитель из Калифорнии. О причинах его поступка пока ничего неизвестно.

