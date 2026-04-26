Изрезал ножом: подозреваемого в убийстве женщины на западе Москвы задержали

Тело жертвы со множеством ножевых ранений обнаружили минувшим вечером.

Подозреваемого в убийстве женщины, чъе изрезанное ножом тело нашли на западе Москвы, задержали. Об этом сообщили представители столичного управления Следственного комитета (СК) в мессенджере МАКС. Убитую обнаружили вечером, к утру предполагаемого преступника вычислили.

«В кратчайшие сроки в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и оперативных сотрудников полиции местонахождение подозреваемого в совершении преступления установлено, он задержан», — сообщили в ведомстве.

По данным правоохранителей, это местный житель 1982 года рождения. В ближайшее время мужчину доставят в соответствующее ведомственное подразделение для проведения следственных действий.

Накануне вечером женщину нашли мертвой в помещении, расположенном на Верейской улице. На ее теле было множество ножевых ранений. Следователи и криминалисты изучили место происшествия и записи с камер видеонаблюдения, допросили свидетелей для установления всех обстоятельств ее смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

