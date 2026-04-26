Евросоюз на днях утвердил крупнейший кредит Украине — 90 миллиардов евро на военные закупки и поддержку бюджета.

Когда Украина получит от Европейского союза (ЕС) кредит на 90 миллиардов евро, она, вероятно, предпримет попытку снова перекрыть нефтепровод «Дружба». Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном в его официальном аккаунте в Facebook*.

«Вчера в ходе неформального разговора с председателем Европейской комиссии (Урсула фон дер Ляйен. — Прим. ред.) я высказал мнение, что меня бы вообще не удивило, если бы после получения военного кредита на €90 млрд (Президент Украины Владимир Зеленский. — прим. ред.) решил снова сделать „Дружбу“ неработающей», — заявил политик.

Как отметил Фицо, он уверен в невозможности военного решения украинского конфликта. Словацкий премьер убежден, что урегулировать ситуацию можно только дипломатическим путем.

Страны ЕС окончательно утвердили крупнейший беспроцентный кредит для Киева в размере 90 миллиардов евро. Об этом тремя днями ранее сообщил глава Евросовета Антониу Кошта. Финансовый пакет разделили на два транша по 45 миллиардов в 2026 и 2027 годах. На военные нужды пойдут 60 миллиардов, остальные 30 должны помочь Украине закрыть бюджетные дыры.

С 27 января Украина блокировала поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию, объясняя это повреждениями. Власти двух стран отвергли эту версию, подозревая очевидные политические мотивы вывода, и наложили вето, увязав разблокировку с возобновлением прокачки нефти. 23 апреля в Словакии заявили о возобновлении поставок по «Дружбе».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.