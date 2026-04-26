Силы ПВО уничтожили 43 беспилотника ВСУ над Севастополем, погиб мужчина

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

В нескольких районах города повреждены здания и линии электропередач, падение осколков привело к пожарам.

В Севастополе силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы отразили атаку украинских беспилотников ВСУ. В общей сложности сбили 43 БПЛА. Один человек погиб и трое пострадали. Об этом в мессенджере МАКС сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Погиб мужчина 1983 года рождения, который во время атаки находился в машине в районе (проспекта) Генерала Острякова. Прибывшая на место бригада скорой помощи пыталась его реанимировать, но к сожалению спасти его не удалось. Приношу искренние соболезнования родным и близким», — написал он.

По предварительным данным губернатора, пожилой мужчина и женщина, а также молодой человек в разных районах города получили осколочные ранения. Медики оценили повреждения как травмы средней тяжести. Всех транспортировали в больницу, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

По информации Спасательной службы Севастополя, есть разрушения на территории Академии хореографии — много осколков, разбитые окна, но никто из детей и сотрудников не пострадал, все они находились в укрытии. Также известно о возгорании на станции шиномонтажа и пожаре в частном доме.

В садоводческом товариществе Гераклея в одном из домов осколок от сбитого БПЛА пробил стену частного дома, в районе поселка Учкуевка повреждения получила газовая труба, в нескольких районах — линии электропередач. Губернатор предупредил, что жители Севастополя сообщали также о попадании пуль в дома и призвал к осторожности.

