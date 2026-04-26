Алексей Пиманов: тот, кто научил страну смотреть на закон по-человечески

Коллеги и друзья поделились воспоминаниями о бессменном ведущем «Человека и закона».

Российское телевидение понесло тяжелую и, возможно, невосполнимую утрату. Скоропостижно скончался Алексей Пиманов — президент медиахолдинга «Красная звезда» Министерства обороны, режиссер и продюсер, бессменный ведущий программы «Человек и закон». Ему было всего 64. Не выдержало сердце.

Одним из первых письмо со словами соболезнования и поддержки родным и близким Пиманова направил президент. До сих пор трудно поверить, что Алексея Пиманова больше нет. Слишком скоропостижным был его уход, слишком родным он стал для миллионов телезрителей. Своей работой он формировал правовую культуру в обществе, вдохновлял и нас, его коллег и зрителей. Этот вклад Алексея Викторовича отметила Светлана Баланова, генеральный директор Национальной Медиа Группы.

На высокие личные качества Пиманова — честность, доброту, открытость, выражая соболезнования, обратил внимание генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин.

От флагманского «Человека и закона» до последней кинокартины, которую он так и не успел завершить, Алексей Викторович всегда держал высокую планку профессионализма и неравнодушия, к которой нам еще стремиться и стремиться.

Это одна из немногих передач, которую, без преувеличения, каждый в нашей стране узнает по первым нотам заставки.

Родным для многих стал и тихий спокойный голос будто уставшего и прекрасно понимающего этот мир Алексея Пиманова. Который всегда находил нужные слова — свои или великих людей, но очень точно описывающие окружающую действительность.

«Если ты споришь с идиотом, вероятнее всего, это делает и он. Незабвенный Жванецкий. „Человек и закон“, в студии Алексей Пиманов», — начал эфир режиссер, сценарист, журналист и телеведущий Алексей Пиманов.

Всегда вежливый, добрый, внимательный, с обостренным чувством справедливости, он как будто был рожден для этой программы. Да, Пиманов в общем-то и сам на ней вырос. Вот фрагмент одного из последнего его интервью нашему холдингу.

«В детстве мои родители шли смотреть „Человека и Закон“ уже с 70-го года. А я был уверен, что они идут смотреть программу „Человек из окон“. Потому что я был маленький совсем», — поделился режиссер, сценарист, журналист и телеведущий Алексей Пиманов.

Тот маленький Леша мог бы стать известным историком или прославленным футболистом — до 20 лет он профессионально занимался этим спортом, или, например, инженером — потому что в итоге выбрал техническую специальность. Но уже на третьем курсе попал на телевидение: видеоинженером, потом оператором и, что вообще невероятно для медиа-мира, очень быстро начал работать в кадре. Телеведущего в техническом специалисте разглядела Елена Малышева. Потому что он был создан быть в кадре, а не за ним.

«Хорошие ведущие — это люди, у которых есть жизненная позиция. Он считал, что мир должен быть справедливым, что справедливость всегда должна торжествовать, и добро должно побеждать», — поделилась телеведущая Елена Малышева.

Пиманов работал спецкорром, вел программу «Ступени», продюсировал спортивные передачи, создал проект «За Кремлевской стеной». А в 96-м занял свое главное место — ведущего «Человек и закон», на тот момент — программы на грани закрытия. Но с его появлением на первый план вышел именно человек.

В девяностые, когда с законностью в стране были, мягко говоря, проблемы, помогал Пиманов. «Человек и закон» освещали дело об убийстве Игоря Талькова на всех его этапах. А знаменитый «кальянный скандал» о поведении наших футболистов перед провальным матчем со Словенией закончился отставкой Гуса Хиддинка через год и почти полной сменой состава сборной.

Но главное — для многих программа была последней надеждой — в редакцию приходили сотни тысяч писем! Так в эфир попала и Александра Айденбекова — волонтер СВО. Пока она возила гуманитарку, оказывала медицинскую помощь детям и старикам за ленточкой — ее бывший муж оформил на себя все детские пособия. Пиманов возмутился — и решил действовать.

«И так, как преподнес этот репортаж именно словами, эмоциями, так, как Алексей Викторович это сделал, никто не сделает больше. Но я до сих пор благодарна и буду благодарна», — вспоминает Александра Айденбекова с позывным «Яга».

Редакция «Человек и закон» заменяла зрителям и чиновников, и адвокатов, и сотрудников ЖКХ. В эфире были тысячи историй — от бытовых преступлений до экономических расследований. И так на протяжении 30 лет!

«Каждую неделю надо выходить в эфир, каждую неделю заходить в студию. И даже когда я снимаю кино, я все равно обязательно, или неважно, где я нахожусь, в Европе или где-то на юге, я обязан прилететь в среду», — сказал режиссер, сценарист, журналист и телеведущий Алексей Пиманов.

И в этом сумасшедшем ритме он нашел время на съемки большого кино. В качестве режиссера или продюсера у него в багаже более пятидесяти картин сериалов, больше сотни документальных фильмов. Алексей Чадов вместе с тезкой работал над исторической картиной «1812 год. Охота на императора». И вспоминает Пиманова уже не уставшим спасателем, а вечно улыбающимся, с прекрасным чувством юмора и заразительным, словно детским, энтузиазмом.

«Он был человеком, который каждому уделял внимание. За это его любили. Он давал любовь и за это его любили все. Мы его любили. У него всегда глаз горел. Вот просто он занимается своим любимым делом. Человек на месте. И таким образом всех нас заряжал», — прокомментировал актер, режиссер, продюсер Алексей Чадов.

Два главных хобби — история и спорт — воплотились как раз в кино. Фильм «Крым» — его полнометражка в качестве и режиссера, и продюсера. Это история о любви, чести и силе духа на фоне реальных событий, изменивших ход истории.

«Вот я сколько помню наши встречи, и он говорит: «Так в жизни много плохого и зла, что хочется создавать только правильное кино, кино про добро, про красоту и про любовь, про настоящих чистых людей, про душевность и про правильное отношение», — сказала актриса Евгения Лапова.

А в спортивной драме «11 молчаливых мужчин» — показал себя уже другой Пиманов — когда-то профессиональный футболист из Динамо. Это картина про наших, которые вышли на поле против британцев в 45-м — тоже получилась о любви: к родине и своему делу. Актеры при этом заиграли не хуже профессиональных спортсменов, потому что Пиманов лично показывал им каждый прием.

«Поэтому наша задача была просто повторить за ним максимально точно, потому что он сам эти все трюки, все удары, все через себя, он сам мог показать на площадке», — рассказал актер Дмитрий Белоцерковский.

Пиманов работал над сериалами — проектами Национальной Медиа Группы, в качестве сопродюсера. И здесь он настаивал на том, чтобы максимально точно передать историю, почти документальную правду.

А вот еще одна картина, до премьеры которой продюсер Пиманов не дожил всего несколько дней. Сериал «Грачи» — детектив о кровавых следах фашизма после Великой Отечественной и — что основано на реальных событиях — зверствах в детских концлагерях.

Через спорт, историю, документалистику и кино он показывал нам страну той, которую невозможно не гордится и человека, которого невозможно не любить.

Вячеслав Фетисов — один из близких друзей — вспоминает, что Пиманов в каждой своей работе старался подчеркнуть подвиг прошлых поколений россиян. Научные прорывы, культурные феномены. И конечно спорт.

«Он был настоящим патриотом. Считал, что это великие поколения, которые подняли страну с колен, которые победили в Великой Отечественной войне, которые подняли после разрухи страну на самый высокий мировой уровень и в технологиях, и в науке, и в спорте, и в искусстве, во всем», — вспоминает Двукратный Олимпийский чемпион, депутат ГД РФ Вячеслав Фетисов.

Казалось, что в его сутках — намного больше часов. Своя программа. Документальное и художественное кино. И руководство целым медиахолдингом «Красная звезда», где он тоже успевал находить слова для каждого сотрудника.

«Вы не представляете, сколько у него было идей. На каждой встрече, на каждой летучке он фонтанировал проектами, придумками», — сказал советник по информационному вещанию АО ТО «Красная звезда» Алексей Харьков.

«Это большая потеря. Буквально пару дней тому назад мы с ним общались по делам, и я спросил его: „Как ты себя чувствуешь?“ Он сказал: "Нормально, все хорошо". И я не могу в это поверить», — рассказал народный артист РФ Александр Маршалл.

Алексей Пиманов ушел из жизни всего в 64. У него остался целый ряд незавершенных проектов, которые еще напомнят нам о человеке, вписавшем себя в историю — своей добротой, принципиальностью и верой в людей.

«Ну, я горжусь тем, что я прошел на телевидении путь с самого низа до самого верха. И я для этого не делал ничего. Для карьеры я не делал никаких усилий, сверхусилий. Я просто работал. Я очень люблю эту работу», — признавался режиссер, сценарист, журналист и телеведущий Алексей Пиманов.

