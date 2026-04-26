На военных рельсах: зачем Европа начала опасный милитаристский разворот

Европа наращивает военный потенциал и проводит ядерные учения у границ России. Критики видят в этом опасные параллели с событиями перед Второй мировой войной.

Европа возвращается в 1935 год. Только так я могу толковать то, что говорят, и то, что делают лидеры стран ЕС.

Именно в 1935 году Германия под руководством рейхсканцлера Гитлера официально отказалась соблюдать Версальский договор, то есть итоги Первой мировой войны, и начала строить крупнейшую армию континента. Уже к 1939 году вермахт насчитывал четыре миллиона солдат. И началась Вторая мировая война.

На этой неделе правительство бундесканцлера Мерца отказалось от итогов Второй мировой, и Германия запустила новую военную стратегию по созданию самой большой армии Европы.

Аппетиты реваншистов, правда, скромнее: к 2039 году, то есть к столетию тех ужасных событий, хотят набрать 460 000 солдат.

Еще один штрих, который мне как историку бросается в глаза. В эти же дни правительство Финляндии предложило отказаться от неразмещения ядерного оружия на территории страны. Такой запрет действовал с 1987 года и был основой нейтрального статуса Суоми.

Честно говоря, от параллелей холодок по спине пробегает. В свое время Ленинград оказался на дистанции прямых ударов самого мощного на тот момент оружия — дальнобойной артиллерии. И эта угроза с финской территории вынудила Советский Союз силой отодвигать границу от Ленинграда.

История эта хорошо известна. Но, судя по всему, плохо усвоена. Почему-то именно европейские лидеры, которые громче всех говорят о безопасности, рисуют схемы нападения. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин об этом.

Не где-то в глубине Европы и не в абстрактных натовских кабинетах. Марш-бросок Макрона в польский Гданьск — репетиция Апокалипсиса, до российской границы меньше ста километров. Буквально у порога Калининградской области и, видимо, уже на пороге Третьей мировой полным ходом начинается подготовка франко-польских маневров с имитацией ядерных ударов по России.

«Европейские союзники должны быть готовы действовать, например, в Балтийском море, в Арктике, против России и на Украине — с коалицией желающих. Я думаю, что то, что мы создаем, — это европейская опора НАТО, и мы усиливаем оборонный потенциал Европы», — прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон.

Тест на адекватность Европы полностью провален.

«Европе необходимо активнее наращивать инвестиции, увеличивать производственные мощности и ускорять темпы производства», — высказывает свою позицию в соцсетях председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Насколько же лидеры Европы обезумели — французские военные карты целиком на стол выкладывает один из крупнейших польских новостных порталов. Учения пройдут над восточным флангом НАТО. Прежде всего, над Балтикой и северной Польшей.

«Мы присоединяемся к группе стран, приглашенных Францией к сотрудничеству по проведениям ядерных учений. Это круг государств, которые понимают необходимость европейского суверенитета», — прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск.

На самих поляков будет возложена дальняя разведка, распознавание целей и нанесение удара крылатыми ракетами с F-16 в направлении так называемых «целей высокой ценности». И вот тут формулировка предельно дерзкая и с точным географическим названием — «в районе Петербурга».

«Мы сейчас в экстремально опасной точке для будущего человечества — делается все, чтобы спровоцировать Россию на реакцию, которая может быть просто феноменальной», — уверен полковник французской армии в отставке Ален Корвез.

Так чем же Макрон теперь отличается от тех, кого в Европе обычно называют «угрозой миру». Щедро снабжая уже всех подряд своим смертоносным оружием, а тем более тех, кто все последние десятилетиями выстраивал свою политику на русофобии и военной истерии.

«Я лично считаю, что у России нет интереса пускаться в предприятие по завоеванию Европы. Я в это совершенно не верю», — отметил бригадный генерал французского Иностранного Легиона Генри Пинар-Легри.

В соседней Германии окончательно тем временем определились и с точной датой начала новой войны с русскими — в разных эфирах ее дважды озвучили сначала генерал бундсвера.

«Как военные, мы должны быть готовы к худшему сценарию. Такая возможность существует в 2029 году, и мы к этому готовимся», — заявил генерал-инспектор бундесвера Карстен Бройер.

Затем в прямом эфире министр Обороны Писториус даже не пытаясь ничего опровергать:

— Будет ли Бундесвер готов, если в 2029 году произойдет нападение на территорию НАТО?

— Если бы я сейчас сказал «нет», все противники Германии были бы довольны. Если бы я сейчас ответил «да», критики бы сказали: «О чем он мечтает?», — заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

На высшем уровне Берлин продвигает настораживающий нарратив — демилитаризация была ошибкой. Впервые со времен разгрома фашизма Германия принимает не оборонную, а военную стратегию. Но кроме шуток: Бундесвер хотят превратить в сильнейшую в Европе конвенциональную армию.

Исторические фантомы сами собой возникают — ведь все происходит накануне 9 мая и буквально в годовщину встречи союзников на Эльбе.

В отличие от своего нынешнего командования, рядовые немцы не сильно-то снова рвутся в казармы, а из них прямиком в окопы и на Москву.

Торгау когда-то стал символом конца большой европейской катастрофы, здесь встретились советские и американские солдаты, как известно, и вот спустя десятилетия те же берега Эльбы, но рядом идут уже антивоенные марши самих немцев, которые просят: «Не надо нас втягивать в новую войну».

Но, если оглядеться, уже весь континент срочно пытаются переодеть в камуфляж — от «мирного проекта» ЕС переходит к распределению ролей в этой будущей войне. Еврокомиссия предлагает увеличить оборонные расходы до 131 миллиарда евро вплоть до 2034 года, то есть настолько в долгую и под благовидными лозунгами.

«Европа инвестирует в оборону, чтобы защищать мир», — прокомментировал евро комиссар по обороне и космосу в Еврокомиссии Андрюс Кубилюс.

Из Украины тоже возводят совсем не временный антироссийский форпост: речь уже не о разовой помощи — военный календарь и тут расписан по годам. И смысл таких трат все меньше скрывают — выгадывают самим себе время на подготовку. Дословная цитата начальника бельгийского генштаба:

«Европе еще предстоит пройти несколько лет, благодаря крови украинцев, которые выигрывают нам время».

В качестве оправдания тотальной милитаризации — вбрасывают еще и такие данные, на этот раз от нидерландской военной разведки. Якобы Россия, «при наиболее благоприятных обстоятельствах», в течение года после прекращения боевых действий на Украине сможет нарастить достаточную боевую мощь для вступления в некий «региональный конфликт» с НАТО.

«Это абсурд. Это безумие. Где тут здравый смысл? Нам говорят: „До 2029 года обязательно будет война, а до 2030 года тем более“. Да ну? С чего вдруг? И это значит, что мы уже заранее отказались от дипломатии», — заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Ядерная безответственность не только у одной Франции. еще 8 апреля весь Евросоюз как будто бы приступил к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства такого оружия и работает над полностью автономным командованием.

«Сейчас эта „колея“ ведет прямо к войне. И все идет к тому, что европейские элиты превратят Европу в военную крепость, окончательно потеряв рассудок и толкая народы к войне на уничтожение», — заявил полковник французской армии в отставке Ален Корвез.

И вот по этой воспаленной европейской логике сближение с Россией теперь возможно только военное.

