МИД порекомендовал россиянам не посещать одну тропическую страну

МИД порекомендовал россиянам не посещать Мали после нападения боевиков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Россиян, которые уже находятся в стране, призвали принять все меры для обеспечения личной безопасности.

Министерство иностранных дел России рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Мали. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Россиян, которые уже находятся в стране, призвали принять все меры для обеспечения личной безопасности.

В посольстве России в Бамако сообщили, что среди соотечественников нет пострадавших в результате атак антиправительственных группировок.

Около 10 часов утра по московскому времени 25 апреля более 2000 боевиков атаковали позиции сразу в четырех городах — Кидаль, Гао, Севар и Кати. На фоне событий международный аэропорт столицы страны, Бамако, временно прекратил работу.

Представитель армии Мали Сулейман Дембеле заявил, что военные ликвидировали не менее 80 боевиков, участвовавших в нападениях на позиции правительственных сил.

Позже генеральный штаб вооруженных сил сообщил, что власти полностью контролируют ситуацию в стране. По предварительным данным, армия уничтожила несколько сотен террористов.

Как ранее писал 5-tv.ru, в Мали освободили захваченных в 2024 году террористам в Нигере геологов — россиянина Олега Грету и украинца Юрия Юрова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.