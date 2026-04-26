Сожжение флага и критика Израиля: за что еще могут отказать в выдаче грин-карты

При этом в прошлом году в США впервые за 50 лет зафиксировали миграционную убыль: в страну въехали меньше людей, чем покинули.

Власти США могут ужесточить правила выдачи грин-карт иностранцам, которые критиковали Израиль или поддерживали Палестину. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на учебные материалы министерства внутренней безопасности.

«Согласно новым указаниям администрации (президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа, иммигрантам теперь могут отказать в выдаче грин-карты за выражение политических взглядов, таких как участие в пропалестинских протестах в кампусах, размещение критики Израиля в социальных сетях и осквернение американского флага», — говорится в материале.

Материалы в прошлом месяце направили сотрудникам иммиграционной службы США, которая рассматривает заявления на получение грин-карт и других легальных статусов.

в 2025 США столкнулись с беспрецедентной ситуацией в миграционной сфере: впервые за последние 50 лет страну покинуло больше людей, чем въехало. Такие оценки озвучили экономисты Института Брукингса.

При этом Трамп ввел «золотые визы» в США. Теперь любой желающий за один миллион долларов может приобрести такой документ — своего рода аналог грин-карты, что позволит состоятельным мигрантам получить вид на жительство. Однако, по данным министра торговли США Говарда Лютника, пока только один иностранец смог воспользоваться программой, еще несколько сотен ждут рассмотрения заявок.

