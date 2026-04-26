Трамп заявил о новом предложении от Ирана

Фото: www.globallookpress.com/EPA POOL/WILL OLIVER

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

При этом президент США назвал ключевым вопросом гарантии отказа Ирана от обладания ядерным оружием.

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил от иранской стороны новое предложение после отмены поездки американских представителей на переговоры в Пакистан.

«Нам передали документ, который должен был быть лучше. И, интересно, сразу после того как я отменил это (поездку представителей США на переговоры. — Ред.), через 10 минут мы получили новый документ, который был намного лучше», — сказал он на встрече с журналистами.

В тот же день представитель министерства обороны Ирана Реза Талаиник заявил, что США ищут способ достойно завершить противостояние. По его словам, Вашингтон не смог добиться цели по ослаблению военной мощи страны.

Ранее Трамп объяснил, почему отменил поездку спецпредставителя Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан. Президент отметил, что Вашингтон не понимает, кто именно принимает решения в Иране.

Также на этой неделе Трамп исключил вариант применения ядерного оружия против Ирана. По его словам, в этом нет необходимости.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС