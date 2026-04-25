Двое детей пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области

Двое детей пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Белгородскую область

Фото: Telegram/Настоящий Гладков/vvgladkov

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Всего ранены четыре человека.

Четыре мирных жителя, включая двоих детей, пострадали в результате атаки дронов ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ продолжают атаки на наш регион. Ранены четыре мирных жителя, в том числе двое детей», — отметил глава области.

Боевики при помощи дронов атаковали легковой автомобиль в селе Ржевка Шебекинского округа. У одного из пострадавших — осколочные ранения спины, ног и грудной клетки, у второго — спины.

«У 13-летнего мальчика — рваная рана ноги, у 12-летнего мальчика — осколочные ранения плеча и спины», — дополнил Гладков.

Пострадавших доставили в Шебекинскую центральную больницу, им была оказана экстренная помощь.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с момента начала СВО, объявленной президентом Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года. При этом удары боевики наносят не только с помощью беспилотников, но и ракет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.