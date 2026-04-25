«Блестяще реализовали себя»: Путин поздравил Сергея Никоненко с юбилеем

Слова президента привлекли внимание к его многолетней работе в отечественном кинематографе.

Президент России Владимир Путин направил поздравление народному артисту РСФСР Сергею Никоненко по случаю его 85-летия. Текст приводит ТАСС.

«Замечательный актер, режиссер и сценарист, Вы блестяще реализовали себя в творчестве, своими талантливыми работами по праву заслужили высокое профессиональное и зрительское признание», — отметил российский лидер.

Сергей Никоненко известен не только как актер, но и как режиссер, сценарист и педагог, а многие его работы вошли в историю российского кино. В поздравлении акцент был сделан на уважении к его профессиональному пути и вкладу в сохранение культурных традиций.

Ранее Сергей Никоненко рассказал о своей зависимости — пагубная привычка появилась у него более 50 лет назад.

Артист заявил, что испытал на себе одно «наркотическое средство». Им была карточная игра.

Также актер назвал еще одну свою отрицательную черту. По его мнению, он до сих пор не научился грамотно распределять время. Артист жалуется, что в пожилом возрасте ему это очень мешает.

