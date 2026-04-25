В Коми мужчина погиб после нападения медведя

Житель отправился в лес за дровами, где на него и накинулся дикий зверь.

В Усть-Цилемском районе Коми мужчина погиб в результате нападения медведя. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Все произошло в районе деревни Трусово. Как рассказала местная жительница, мужчина 1970 года рождения отправился в лес за дровами, где на него и накинулся дикий зверь.

Несмотря на ранения, пострадавшему удалось добраться до своего дома. Однако он скончался, не дождавшись медицинской помощи.

По факту случившегося сейчас проводится проверка. Следователи выясняют все обстоятельства этой трагедии.

Местная администрация напомнила жителям, что весной дикие животные особенно агрессивны, и посоветовала без крайней необходимости не посещать лес.

