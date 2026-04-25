Более трех тысяч людей эвакуировали в Японии из-за лесных пожаров

Фото: Reuters/KYODO

Огонь не удается потушить уже четвертый день.

В Японии эвакуировали более трех тысяч человек из-за лесных пожаров, которые не удается потушить уже четвертый день. Об этом сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на местные власти.

Несмотря на все усилия свыше тысячи пожарных, количество очагов возгорания продолжает расти. Пламя уже уничтожило несколько зданий. Площадь пожара достигла 730 гектаров, что делает его вторым по величине в Японии, отмечает TBS News.

Точной информации о числе погибших и пострадавших пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в финской части Лапландии полностью сгорел необитаемый остров. Экстренные службы решили не тушить пожар, который произошел на реке Торнионйоки, рядом с поселением Карунки. Спасатели сосредоточились на контроле границ возгорания, чтобы огонь не распространился на другие острова и материк.

