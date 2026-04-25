В Улан-Удэ водитель на автомобиле сбил женщину-дворника

Фото, видео: MAX/Прокуратура Республики Бурятия; 5-tv.ru

На кадрах видно, как машина внезапно меняет направление движения и совершает наезд на человека.

В Улан-Удэ автомобиль сбил 73-летнюю сотрудницу коммунальной службы, которая убирала улицу. Об этом сообщила прокуратура Республики Бурятия в канале мессенджера МАКС. Соответствующее видео публикует 5-tv.ru.

Известно, что женщину с травмами доставили в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.

Инцидент произошел утром на улице Куйбышева. По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением, так как ему мешал пьяный пассажир. Из-за этого машина отклонилась от траектории и наехала на женщину, которая убирала обочину дороги. В надзорном ведомстве уточнили, что пострадавшая не создавала помех движению транспорта.

Прокуратура Советского района контролирует проверку по факту дорожно-транспортного. В ведомстве сообщили, что дадут оценку соблюдению требований безопасности дорожного движения.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, водитель каршеринга сбил двух пешеходов в Москве. Инцидент произошел на Алтуфьевском шоссе. Пострадавшие получили травмы, обстоятельства случившегося устанавливаются.

