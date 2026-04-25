Названы время и дата прощания с Алексеем Пимановым

Прощание с журналистом, режиссером и телеведущим Алексеем Пимановым состоится 27 апреля в 12:00. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«С Алексеем Викторовичем простятся 27 апреля на Троекуровском кладбище. Церемония назначена на 12 часов дня», — сказано в сообщении.

Алексей Пиманов скончался 23 апреля на 65-м году жизни. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца. На следующий день у здания редакции телеканала «Звезда» появился мемориал, куда сотрудники и поклонники приносят цветы и оставляют памятные записки.

Пиманов на протяжении почти четверти века вел программу «Человек и закон». В 2013 году он возглавил медиахолдинг «Красная звезда».

За годы карьеры Пиманов выступил автором и продюсером множества проектов. В их числе — сериалы «СМЕРШ», «Грачи», «Операция «Неман» и «Зло». Он также принимал участие в создании документальных фильмов.

Телеведущий родился 9 февраля 1962 года в Москве. Профессиональный путь начал в 1986 году в качестве видеоинженера, затем работал оператором в Телецентре. В 1996 году занял пост генерального директора телекомпании «Останкино».

