Более 40 беспилотников сбили силы ПВО над регионами России за шесть часов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

ВСУ атаковали территории Белгородской, Брянской и Курской областей, Республики Крым и акватории Азовского моря.

Российские средства ПВО за шесть часов отразили массированную атаку ВСУ, уничтожив 42 беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны (Минобороны) России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, противник наносил удар с 8:00 до 14:00 по московскому времени.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с момента начала СВО, объявленной президентом Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года. При этом удары боевики наносят не только с помощью беспилотников, но и ракет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сегодня в результате атаки украинского дрона в Екатеринбурге поврежден жилой дом. Из здания эвакуировали 50 человек. Кроме того, в регионе действует режим «Ковер», то есть воздушное пространство закрыто на всех высотах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС