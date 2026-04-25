В Кировской области женщину оштрафовали за показ среднего пальца директору школы

Ее привлекли к ответственности по статье «Оскорбление».

Жительницу Кировской области оштрафовали за то, что она показала директору школы средний палец. Об этом случае написало агентство РИА Новости.

В материале сказано, что мужчина встретил родительницу учеников и решил с ней поздороваться. Однако на вежливое «здравствуйте» женщина отреагировала слишком агрессивно: вслед мужчине она бросила «до свидания» и сопроводила это тем самым жестом. Вся эта нелицеприятная картина произошла на глазах большого количества людей: сотрудников учебного заведения, а также школьников.

После случившегося директор школы обратился в полицию. В последствии женщину привлекли к административной ответственности по статье «Оскорбление». Суд оштрафовал ее на четыре тысячи рублей.

Затем мужчина подал иск о взыскании компенсации за моральный вред. По его словам, из-за действий родительницы он сильно переживал, не мог нормально выполнять свою работу и был вынужден уйти в отпуск. Закон встал на сторону пострадавшего. В итоге с россиянки взыскали еще десять тысяч рублей.

Это не единичный случай. Согласно материалам судебных приставов, жителей Башкортостана, Тольятти, Коми и Иркутской области тоже привлекали к ответственности за демонстрацию среднего пальца. Обстоятельства у каждого из этих дел абсолютно разные, но итог все равно один — штраф за оскорбление оппонента.

