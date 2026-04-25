Число погибших альпинистов при сходе лавины в Бурятии возросло до трех

Фото: СК по Республике Бурятия

Под снежной массой может находиться один турист.

В Республике Бурятия от схода лавины на горе Мунку-Сардык погибли три человека, еще несколько пострадали. Об этом сообщило республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС).

Известно, что тела двоих погибших туристов принадлежат мужчинам 1988 и 1981 годов рождения. Тело третьей погибшей спасатели доставили в район кафе «Белый Иркут», чтобы передать сотрудникам МВД.

По состоянию на 25 апреля под снежной массой может находиться один человек.

Чрезвычайное происшествие произошло утром 24 апреля на перевале 26-го Партийного съезда в Окинском районе. По предварительным данным, под лавину попала группа туристов. Всего пострадали шесть человек. Одного из них выписали после оказания помощи, еще двое проходят амбулаторное лечение.

В МЧС России сообщили, что на место происшествия направили спасателей и технику, начались поисково-спасательные работы. Трое туристов смогли выбраться самостоятельно и передали сигнал о случившемся.

В Следственном комитете России уточнили, что группа не была зарегистрирована и состояла из семи человек. Во время восхождения на одном из участков маршрута на них сошла снежная масса. По факту происшествия проводится проверка.

Спасатели обнаружили пострадавших и тело одной из участниц группы. Работы осложняются погодными условиями, в операции задействованы более 20 специалистов и несколько единиц техники.

