Колумбийский велогонщик Муньос умер после падения на соревнованиях

Фото: © Getty Images/Luc Claessen/Freelancer

Колумбийский велогонщик Кристиан Камило Муньос скончался спустя несколько дней после падения на гонке «Тур дю Жюра» во Франции. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на Колумбийскую федерацию велоспорта.

Спортсмену было 30 лет. По данным федерации, причиной смерти стали осложнения, вызванные инфекцией после травмы колена, полученной во время соревнований 18 апреля. В последние дни состояние спортсмена резко ухудшилось.

В организации отметили, что гибель Муньоса стала тяжелой утратой для национального велоспорта. Там отметили, что его будут помнить как преданного и дисциплинированного спортсмена, а также человека с сильным характером.

Муньос выступал за команду NU Colombia и считался перспективным гонщиком.

Ранее сообщалось о другой трагедии в велоспорте: по данным портала Cycling Up To Date, в феврале в Италии погиб 18-летний спортсмен Франческо Маццолени.

До этого, писал 5-tv.ru, юный испанский велогонщик погиб в массовом завале на гонке.

