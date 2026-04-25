Намного хуже кариеса: хирург назвал «тихого убийцу» зубов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Если начали кровоточить десны, а также появился неприятный запах изо рта, нужно срочно обратиться к стоматологу.

Все чаще у россиян в возрасте 25–30 лет диагностируют пародонтит. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал челюстно-лицевой хирург и кандидат медицинских наук Севак Барсегян.

Эксперт отметил, что именно пародонтит является «тихим убийцей» зубов. Многие, как уточнил Барсегян, ошибочно считают кариес источником всех бед, однако это далеко не так.

«Кариес разрушает сам зуб, и его сложно не заметить из-за боли», — отметил хирург.

По словам Барсегяна, пародонтит на ранних стадиях совсем не дает о себе знать. Из-за этого пациенты чаще всего тянут с лечением, в то время как их костная ткань медленно разрушается. К развитию этой болезни приводят стресс, недосып, курение, а также недостаточная гигиена полости рта.

Хирург отметил, что важно обратить внимание на первые признаки пародонтита: кровоточивость десен, неприятный запах и визуальное удлинение зубов из-за оголения шеек. Если зубы стали слишком «шаткими», это говорит о запущенной стадии болезни. В этом случае, как отметил эксперт, разрушено примерно 70% ткани.

Чтобы предотвратить появление пародонтита, необходимо регулярно посещать стоматолога, вовремя удалять зубной камень и не пренебрегать гигиеной полости рта, заключил доктор.

