Решение есть: россиянам рассказали, как продлить отдых на майские праздники

В 2026 году нерабочие дни, связанные с Праздником весны и труда и Днем Победы, разделят на два отдельных блока.

Чтобы продлить майские праздники, россияне могут взять отпуск с 4 по 8 число. Благодаря этому они будут отдыхать 11 дней. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Парламентарий уточнила: если жители страны все же решат воспользоваться этим способом, то они должны быть готовы существенно потерять в деньгах. Екатерина Стенякина пояснила, что в мае только 19 рабочих дней. Поэтому брать отпуск в такие праздничные месяцы просто невыгодно.

По словам депутата, есть другой вариант. Человек может написать заявление на отпуск не с 4 по 8 число, а с 27 по 30 апреля. В этом случае сотрудник отдохнет немного меньше: всего девять дней. При этом работать он будет 22 дня. За счет этого большая часть зарплаты сохранится.

Также Екатерина Стенякина напомнила, что в 2026 году россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая, а затем с 9 по 11 мая. Это, как уточнила парламентарий, будут самые короткие весенние праздники за последние восемь лет. Кроме того, между ними будет полноценная рабочая неделя.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, как распределятся выходные и рабочие дни в мае.

