Шесть человек обратились за помощью после атаки украинских БПЛА на Екатеринбург
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Одного пострадавшего госпитализировали.
После атаки украинских беспилотников на жилой дом в Екатеринбурге за медицинской помощью обратились шесть человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
«В Екатеринбурге поврежден один многоэтажный жилой дом. К счастью, обошлось без жертв», — уточнил чиновник.
По его информации, после налета украинских дронов на многоэтажку шесть человек обратились за помощью. Одну женщину доставили в больницу. Остальные пострадавшие от госпитализации отказались. Среди обратившихся, как заметил Паслер, нет пациентов в тяжелом состоянии. В основном медики зафиксировали симптомы отравления продуктами горения легкой степени.
Губернатор региона добавил, что на месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Жильцы дома, в который врезался беспилотник, эвакуированы. Их уже разместили в пункте временного пребывания. Также с людьми общаются психологи.
Боевики киевского режима регулярно наносят удары по территории России с помощью беспилотников с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Чаще всего от действий украинских формирований страдают мирные граждане.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Херсонской области сотрудник МЧС и его жена погибли при ударе дрона ВСУ. Подробности трагедии не раскрываются.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.