Речные катеры доставляют боеприпасы, несмотря на дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Один из катеров уничтожил не менее десяти FPV-дронов во время массированной атаки.

Экипажи речных катеров группировки войск «Днепр» ежедневно рискуют жизнью в Днепровском лимане в Херсонской области, доставляя штурмовым подразделениям боеприпасы, продовольствие и материальные средства, проводя ротацию, а также спасательные и эвакуационные мероприятия. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

В одном из выходов экипаж подвергся массированной атаке FPV-дронов и уничтожил не менее десяти вражеских аппаратов, пытавшихся поразить катер в кормовую часть. После ликвидации угрозы под прикрытием дымовой завесы задача в дельте Днепра была успешно выполнена.

Оператор РЭБ с позывным «Волна» рассказал, что активную вспомогательную роль в уничтожении дронов играют средства радиоэлектронной борьбы: они создают помехи, и оператор противника теряет управление, а затем дрон «добивают» из ружья.

Каждый член экипажа взаимозаменяем — при формировании подразделения военнослужащие изучают огневую подготовку по всем видам вооружения, что повышает шансы на успешное выполнение задач.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.