Особое разрешение: дачникам напомнили о правилах использования химикатов

Геоэколог Дубоделов: на даче можно использовать только определенные химикаты

Одно из ключевых требований — чтобы пестициды не нарушали плодородный слой почвы.

На даче при использовании химикатов необходимо соблюдать правила обращения с пестицидами и агрохимикатами. Об этом Lenta.ru поведал геоэколог, дендролог, специалист проекта «Мой гектар» Петр Дубоделов.

Эксперт пояснил, что на приусадебных участках, в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) и садоводческих товариществах допускается применение только тех пестицидов, которые официально разрешены для этих целей.

В каталоге такие препараты отмечены буквой «Л» (для личных подсобных хозяйств) или «ЛС» (для сельхозпроизводства и ЛПХ), что подтверждается требованиями СанПиН.

Эксперт отметил, что использование химикатов, не включенных в действующий перечень для ЛПХ, или средств, предназначенных для сельхозпроизводства, может привести к административному наказанию.

Дачники могут использовать только разрешенные препараты, строго соблюдая дозировку, сроки и способ обработки. При выборе средств важно обращать внимание на действующее вещество, назначение и наличие соответствующего разрешения.

Отдельный блок рисков связан с экологией участка. Если из-за неправильного применения химикатов ухудшится плодородный слой почвы, то дачнику грозит административная статья за нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами. Вдобавок он должен будет оплатить штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.

Специалист также напомнил о важности своевременного уничтожения борщевика Сосновского. В противном случае собственников участков могут привлечь к ответственности и крупным штрафам.

Как ранее писал 5-tv.ru, в Подмосковье действует система мониторинга, где участки с ядовитым борщевиком вносят в специальную геоинформационную систему.

Кроме того, дачников могут оштрафовать за заброшенные и неухоженные земельные участки, вредные для экосистемы растения, использование некачественных и небезопасных пестицидов, неправильное сжигание мусора и расширение участков за счет лесной или общего пользования СНТ территориями.

