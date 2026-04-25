«Быкочерт»: радиостанция «Судного дня» передала новое загадочное слово

Что значит новое очередное послание в эфире «жужжалки»?

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», передала новое сообщение. Об этом 25 апреля сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает ее эфир.

По данным мониторинга, 24 апреля в 15:36 по московскому времени в эфире прозвучало слово «Быкочерт». Ранее, 13 апреля, станция за полтора часа передала два сообщения, одним из которых было слово «люсоштоф».

УВБ-76 работает на частоте 4625 кГц и десятилетиями заполняет эфир монотонным жужжанием, изредка прерываясь загадочными голосовыми вставками.

Что такое радиостанция «Судного дня»

Так называемая «радиостанция Судного дня» — это неофициальное название загадочного коротковолнового передатчика с позывным УВБ-76. Уже много лет он транслирует на частоте 4625 кГц монотонный звуковой сигнал, напоминающий гул или жужжание.

Предположительно, станция начала работу еще в конце 1970-х, в разгар холодной войны, и с тех пор ее вещание практически не прерывалось. Обычно в эфире слышен непрерывный ритмичный шум, который изредка сменяется голосовыми вставками на русском языке.

Это могут быть странные комбинации слов, позывные и числовые последовательности. Иногда в сигнал вплетаются щелчки, обрывки мелодий или неразборчивые фрагменты разговоров.

Интерес к феномену не угасает: радиолюбители и криптографы со всего мира следят за любыми изменениями, пытаясь понять предназначение передатчика. Одни считают, что станция используется для передачи закодированных сигналов военным объектам или подводным лодкам.

Другие предполагают психологическое воздействие на слушателей. Есть и мистическая версия, что «Жужжалка» давно работает автономно, как эхо ушедшей советской эпохи.

