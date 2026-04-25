Tasnim: КСИР захватил в Ормузском проливе судно Epaminondas, используемое армией США

Фото: Reuters/Meysam Mirzadeh

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Второе судно, MSC-Francesca, предположительно связано с израильским режимом.

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции захватили судно Epaminondas в Ормузском проливе, поскольку оно использовалось американской армией. Об этом 24 апреля сообщило агентство Tasnim.

В ходе продолжающихся операций по обеспечению безопасности были идентифицированы два судна-нарушителя — MSC-Francesca (предположительно связанное с сионистским режимом) и Epaminondas. Они действовали без разрешения, неоднократно нарушали правила, манипулировали системами навигации и пытались тайно покинуть пролив, но были замечены ВМС КСИР. Оба корабля перенаправили в иранские территориальные воды для проверки груза и документов.

Ранее, 18 апреля, вооруженные силы Ирана заявили о восстановлении военного контроля над Ормузским проливом из-за блокады со стороны США и перекрыли его до полного снятия ограничений.

Корреспондент Al Mayadeen Мусса Асси сообщал, что основным препятствием для начала второго раунда переговоров является морская блокада иранских портов. В свою очередь, CNN информировал, что США разработали план атаки на иранские объекты в проливе на случай срыва соглашения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.