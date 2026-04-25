К высокой самооценке певица пришла не сразу, а через опыт и спустя много лет.

Певица Ольга Серябкина заявила, что хочет стать номером один в музыкальной среде. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru перед началом сольного концерта SERYABKINA — «GOLD».

На вопрос корреспондента, откуда певица брала силы, чтобы репетировать днем и ночью и в конце подготовить такое масштабное шоу, Серябкина ответила, что все дело в амбициях.

«Амбиции — это просто великая вещь! Амбиции, желание стать лучшей. Вообще хочу быть номер один, честно», — поделилась она.

Скромность явно не присуща Ольге. Но ведь это нормальное положение дел для публичной личности, не правда ли? Ощущает себя, кстати, певица замечательно — она считает себя золотом, и на этом точка.

«Почему название шоу „GOLD“?» — поинтересовалась журналист.

«Потому что ощущаю себя золотом», — пояснила Серябкина.

Она добавила, что к высокой самооценке пришла не сразу, а через опыт и спустя много лет. Когда Ольга осознала свое предназначение, появилась колоссальная уверенность в себе. Она считает, что в ее биографии не было ничего случайного — важен был каждый этап.

«Сначала идешь, пробуешь, комментируешь, потом понимаешь, кто есть ты. Потом <…> чувствуешь себя уверенней, чувствуешь себя круче. И мне очень нравится, что это произошло со мной не сразу, а через определенное количество лет. И это очень добавляет какое-то правильное ощущение, когда нет случайности, а все, что происходит, оно происходит постепенно. И это имеет очень большую ценность», — резюмировала исполнительница хита «По улицам».

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Ольга Серябкина не боится конкуренции с молодыми артистами. Оставаться на плаву ей помогают тренды и желание узнавать что-то новое.

