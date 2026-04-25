Как будет работать «Почта России» в майские праздники 2026 года: график, особенности
Ряд отделений продолжат работу и в выходные дни.
В 2026 году майские праздники продлятся шесть дней. Россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. В этот период многие организации переходят на особый режим работы — и «Почта России» не исключение. Подробнее в материале 5-tv.ru.
Как работает «Почта России» на майские праздники 2026
Главные праздничные дни — 1 и 9 мая — для большинства отделений «Почты России» будут выходными.
Однако полностью без услуг жители не останутся. В эти дни продолжат работать:
- круглосуточные отделения;
- офисы, где можно получить заказы с маркетплейсов.
Это значит, что базовые операции все же будут доступны.
Как работает «Почта России» 30 апреля и 8 мая 2026 года
Перед праздниками график немного сократят. 30 апреля и 8 мая отделения «Почты России» закроются на час раньше обычного. Поэтому, если планируете визит, лучше не откладывать его на вечер.
Будет ли работать доставка на майские праздники 2026 года
С доставкой ситуация строже. В праздничные дни почтальоны не будут разносить:
- письма;
- посылки;
- газеты и журналы.
Но есть важное исключение. Социальные выплаты продолжат доставляться — их график согласуют с Социальным фондом России с учетом региональных особенностей.
Будут ли работать отделения «Почты России» по обычному графику
Часть офисов может работать не так, как остальные. Речь идет об отделениях, которые:
- выдают заказы с маркетплейсов;
- обеспечивают получение пенсий и пособий.
У них возможен индивидуальный график даже в праздники.
Где узнать график работы «Почты России» на майские праздники 2026 года
Чтобы не попасть на закрытую дверь, лучше заранее проверить расписание. Сделать это можно:
- на сайте «Почты России»;
- в мобильном приложении.
Там публикуется актуальная информация по каждому отделению.
