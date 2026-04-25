Как будет работать «Почта России» в майские праздники 2026 года: график, особенности

Большинство отделений «Почты России» не будут работать 1 и 9 мая

Ряд отделений продолжат работу и в выходные дни.

В 2026 году майские праздники продлятся шесть дней. Россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. В этот период многие организации переходят на особый режим работы — и «Почта России» не исключение. Подробнее в материале 5-tv.ru.

Как работает «Почта России» на майские праздники 2026

Главные праздничные дни — 1 и 9 мая — для большинства отделений «Почты России» будут выходными.

Однако полностью без услуг жители не останутся. В эти дни продолжат работать:

круглосуточные отделения;

офисы, где можно получить заказы с маркетплейсов.

Это значит, что базовые операции все же будут доступны.

Как работает «Почта России» 30 апреля и 8 мая 2026 года

Перед праздниками график немного сократят. 30 апреля и 8 мая отделения «Почты России» закроются на час раньше обычного. Поэтому, если планируете визит, лучше не откладывать его на вечер.

Будет ли работать доставка на майские праздники 2026 года

С доставкой ситуация строже. В праздничные дни почтальоны не будут разносить:

письма;

посылки;

газеты и журналы.

Но есть важное исключение. Социальные выплаты продолжат доставляться — их график согласуют с Социальным фондом России с учетом региональных особенностей.

Будут ли работать отделения «Почты России» по обычному графику

Часть офисов может работать не так, как остальные. Речь идет об отделениях, которые:

выдают заказы с маркетплейсов;

обеспечивают получение пенсий и пособий.

У них возможен индивидуальный график даже в праздники.

Где узнать график работы «Почты России» на майские праздники 2026 года

Чтобы не попасть на закрытую дверь, лучше заранее проверить расписание. Сделать это можно:

на сайте «Почты России»;

в мобильном приложении.

Там публикуется актуальная информация по каждому отделению.

