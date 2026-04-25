«Уже не 20 лет»: на что пришлось пойти Серябкиной ради масштабного шоу

Самое короткое переодевание певицы Ольги Серябкиной было за 20 секунд. На какие еще жертвы ей пришлось пойти, чтобы порадовать зрителей? Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru перед началом сольного концерта SERYABKINA — «GOLD».

На встречу с прессой артистка вышла в халате, сохранив интригу своего концертного наряда. По ее словам, у нее будет множество образов. Ольга призналась, что очень волнуется, но надеется, что все пройдет так, как было запланировано.

«Я буду часто переодеваться. Наверное, самое короткое переодевание — это 20 секунд. Мы репетировали переодевания, у нас были генпрогоны. Несколько раз мы прогоняли концерт, и сегодня с утра я уже спела концерт, если честно. И сейчас будет все по-настоящему. Очень волнительно», — поделилась певица.

Серябкина отметила, что в подготовку к сольнику она вложила много сил. В моменты, когда было особенно тяжело, она вспоминала, что все это не зря — концерт посвящен не только ее творчеству, но и дорогим зрителям. Ради этого не жалко даже знатно попотеть на танцах и многочисленных репетициях.

«Были моменты, когда мне казалось, что вообще сил нет. Я думаю: „Господи, уже не 20, это сложно“. <…> Мне кажется, я немного похудела, потому что танцев и репетиций было очень много реально», — добавила Ольга.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.