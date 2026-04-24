Пассажирский автобус столкнулся с фурой в Ленобласти — есть погибшие
Автобус с 10 пассажирами столкнулся с фурой в Ленобласти
Фото, видео: МЧС России; 5-tv.ru
Пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем в Ленобласти. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.
ДТП произошло в Гатчинском округе на 41-м километре автодороги А-120 «Южное полукольцо», пишет «Фонтанка».
По данным издания, погиб один человек, 11 пострадали, среди них — ребенок. Сообщается, что пять человек находится в тяжелом состоянии.
На месте аварии находятся экстренные службы, выясняются причины ДТП. Движение на дороге полностью перекрыто.
