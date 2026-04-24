Автобус с 10 пассажирами столкнулся с фурой в Ленобласти

Фото, видео: МЧС России

Пять человек находятся в тяжелом состоянии.

Пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем в Ленобласти. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.

ДТП произошло в Гатчинском округе на 41-м километре автодороги А-120 «Южное полукольцо», пишет «Фонтанка».

По данным издания, погиб один человек, 11 пострадали, среди них — ребенок. Сообщается, что пять человек находится в тяжелом состоянии.

На месте аварии находятся экстренные службы, выясняются причины ДТП. Движение на дороге полностью перекрыто.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что водитель каршеринга сбил двух пешеходов в Москве. Инцидент произошел на Алтуфьевском шоссе.

Как следует из сообщения источника 5-tv.ru, автомобиль потерял управление и оказался вне проезжей части, где в этот момент и находились пешеходы. Машина сбила людей.

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, им была оказана медицинская помощь.

