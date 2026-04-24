Стала известна дата похорон Алексея Пиманова

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Телеведущего похоронят на Троекуровском кладбище.

Телеведущего Алексея Пиманова похоронят 27 апреля. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Ранее стало известно и место похорон журналиста — Троекуровское кладбище. Информацией поделился двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Алексей Пиманов ушел из жизни 23 апреля на 65-м году жизни. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца. В память об Алексее Пиманове у офиса редакции телеканала «Звезда» уже установлен мемориал, куда его коллеги и поклонники приносят цветы.

Пиманов почти 25 лет вел программу «Человек и закон», а с 2013 года возглавлял медиахолдинг «Красная звезда». Он сотрудничал с МИЦ «Известия» и участвовал в создании телевизионных проектов, среди которых сериалы «СМЕРШ», «Грачи», «Операция «Неман» и «Зло».

Ранее сын Алексея Пиманова рассказал о последней беседе с отцом. Об этом писал 5-tv.ru. Смерть родителя стала для его сына шоком.

«Мы разговаривали вчера по видеосвязи <…> Все было хорошо. И я не могу понять, как это вообще случилось», — поделился Денис Пиманов.

