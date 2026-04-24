Основатель крупной строительной фирмы исчез во время рыбалки под Волгоградом

В Волгоградской области ищут основателя крупной строительной компании «БИС» Александра Назарова. Как сообщил источник 5-tv.ru, бизнесмен пропал во время рыбалки на Волге.

По предварительной версии следствия, моторная лодка, в которой находились четыре человека, перевернулась. В воде удалось обнаружить тело одного из пассажиров, судьба еще троих мужчин неизвестна, поиски продолжаются.

Волгоградский следственный отдел на транспорте СК России проводит процессуальную проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Александр Назаров считается одним из основоположников строительной отрасли региона. Свою компанию «БИС» он основал еще в 1991 году. За десятилетия работы фирма построила более 30 миллионов квадратных метров жилья.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 12 апреля в реке Вага в Вологодской области было обнаружено тело корреспондента районной газеты «Верховажский вестник» Владимира Басова. Журналист, который работал в районной прессе более 30 лет, пропал 6 апреля.

