Владимир Путин обсудил с членами Совбеза усиление борьбы с преступностью
Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru
Встреча прошла в режиме видеоконференции.
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ. Встреча состоялась в режиме видеоконференции.
Ключевой темой обсуждения стала разработка дополнительных мер по борьбе с преступностью и предупреждению правонарушений в стране.
«Обсудим сегодня вопросы дополнительных мер по предупреждению и пресечению правонарушений в борьбе с преступность», — отметил российский лидер.
Основным докладчиком на заседании выступил Генеральный прокурор России Александр Гуцан.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в начале апреля Путин также проводил рабочую встречу в режиме видеоконференции с постоянными членами СБ. Главной темой прошлого совещания стала борьба с финансированием терроризма и других преступлений. С докладом по ней выступал директор ФСБ Александр Бортников.
Кроме того, в России уже существует Комиссия по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, которую осенью прошлого года глава государства преобразовал из уже существовавшей до этого аналогичной структуры.
