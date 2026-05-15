Лихие 90-е с налетом волшебства: в МХТ показали сказку для взрослых

Артисты убеждают — такой веры в свет, как в «лихие» годы уже не найти.

Было очень хорошо у подъезда посидеть и на лавочке общее дело обсудить! В этом признается коллектив спектакля «Пыль да небыль» в эксклюзивном разговоре с корреспондентом 5-tv.ru на премьере в МХТ им. Чехова.

Эпоха перемен, спровоцированная развалом СССР, пожалуй, к 2026-му обросла самым жирным слоем конспирологических теорий и жуткими подробностями криминала. Много ли тех, кто греет душу воспоминаниями времен распада страны… Режиссер спектакля «Пыль да не быль» Павел Василин сумел консолидировать в Московском художественном театре им. Чехова именно такой коллектив.

«Мы начали разговаривать про 90-е с драматургом, и я захотел создать такую романтизацию этой эпохи, что-то связанное со сказкой… На основе всех положительных воспоминаний оттуда создать спектакль…» — делится режиссер Василин.

Показать черноту человека и времени, по словам команды создателей спектакля, никогда не сложно. А вот собрать самую хорошую музыку, фильмы, воспоминания тех времен — это уже работа.

Одна из исполнительниц роли в «Пыль да небыль» Янина Колесниченко смело говорит о том, что мир жесток:

«Он делает нас очень циничным, и мы такие все агрессоры. Нам говорят: „Ах, какой ты красивый“. Значит, что-то не то сказал, да? Или: „Как ты хорошо выглядишь“. А что я, плохо выгляжу всегда?»

Двойное дно в людях и скверные ценности, и правда, чуть ли не вырисовывают портрет современности. Мол, все хорошее автоматически выдается за плохое, потому что все уже обросли защитными реакциями, получили достаточно травм, чтобы перейти на свою темную сторону и перестать доверять… В 1990-е, когда отношения выяснялись с глазу на глаз, а «понятия» чуть ли не определяли твой путь — настоящего было намного больше, как убеждают артисты МХТ. Начиная от продуктов, детских игр и заканчивая честностью человеческих отношений…

«90-е — это такое время фантазии, время, когда можно было взять полено, да, запеленать его в простынь, да, и вот тебе куклы… И можно было жить!» — говорит режиссер «Пыль да небыль». А, как известно, наши иллюзии — зеркало внутреннего мира.

Со слов самих авторов постановки, в их «сказке о былом» все по-доброму, никаких очерняющих память событий в эту историю пускать не хотелось. Ее герои — простые люди, знакомые, наверное, всем и каждому. Они и соседи, и персонажи старых сказок одновременно. Живут себе и живут, счастья хотят, да и только. Сказка о поиске счастья, своей «были» и, конечно, о спасении из темниц.

Однако, кто-то из артистов все же слегка протестует и уходит рассуждениями в еще более светлую лирику. Кирилл Трубецкой, например, поддерживает настроение сказки былого времени, но цельно защищает и современность:

«И в двадцать шестом году, и в девяностых все одно и то же. Мы видим свет в конце тоннеля, и мы на него летим, как бабочки!»

Так что сам спектакль, хоть и основан на всем добре, что подарили «лихие», но ассоциацию со временем каждый зритель в праве построить сам. «Пыль да небыль» просто еще одно подтверждение, что культура в виде сказок, песен и фильмов — это маячок, который поможет, несмотря на тяжесть сохранить веру.

