Никаких возрастных изменений: как омолодить организм после 40 лет

Силовые тренировки названы ключом к омоложению организма после 40 лет

Простыми рекомендациями поделился фитнес-тренер.

Правильно подобранный комплекс упражнений позволяет эффективно бороться с возрастными изменениями мышечного тонуса. Об этом сообщило издание Men Today со ссылкой на рекомендации фитнес-тренера Тима Лю.

По словам эксперта, систематическая силовая активность после достижения 40-летнего рубежа критически важна для поддержания общего уровня энергии и здоровья опорно-двигательного аппарата.

Лю подчеркнул, что такие занятия не только замедляют естественные процессы старения клеток, но и значительно снижают риски развития остеопороза, одновременно помогая контролировать массу тела.

В предложенную специалистом программу тренировок вошли классические элементы: отжимания, приседания, выпады и планка. Также тренер посоветовал выполнять тягу гантели в наклоне и подъемы на носки для проработки всех групп мышц.

Тим Лю акцентировал внимание на том, что начинать путь к омоложению следует с минимального количества повторений, постепенно наращивая интенсивность. Обязательным условием безопасного тренинга является качественная разминка перед началом работы и заминка после ее завершения.

Особое внимание эксперт уделяет медицинскому аспекту физической активности. Перед тем как приступить к выполнению упражнений, необходимо в обязательном порядке посетить врача для консультации.

