Защищали потомство: разъяренные слоны насмерть затоптали миллионера

Животные жестоко расправились с известным охотником во время его экспедиции.

В тропических лесах Габона стадо из пяти слоних насмерть растоптало 75-летнего владельца виноградников, миллионера Эрни Досио. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Американец прибыл в Центральную Африку ради охоты на редкую лесную антилопу — желтоспинного дукера. Стоимость элитного сафари составляла порядка 40 тысяч долларов. Вместе с ним под удар попал профессиональный проводник.

Охотники случайно наткнулись на группу самок слона с детенышем. В густых зарослях животные появились внезапно, и слонихи, почувствовав угрозу для потомства, перешли в атаку.

Проводник, вооруженный мощным нарезным оружием, был отброшен в сторону первым и лишился винтовки. У Досио в руках было лишь гладкоствольное ружье, предназначенное для мелкой дичи, которое оказалось бесполезным против многотонных зверей.

Слоны буквально втоптали миллионера в землю. При этом проводник выжил, получив серьезные травмы. Знакомые погибшего отметили, что Эрни занимался охотой всю жизнь и имел огромную коллекцию трофеев, включая львов, леопардов и носорогов.

Эрни Досио был известной фигурой в Калифорнии. Он возглавлял компанию Pacific AgriLands и активно занимался благотворительностью.

В Габоне, который называют «последним Эдемом Африки», обитает около 60% мировой популяции лесных слонов, которые отличаются непредсказуемым поведением при защите молодняка.

На данный момент тело бизнесмена готовится к репатриации в США при поддержке американского посольства. Несмотря на критику со стороны зоозащитников, представители охотничьего сообщества настаивают, что все лицензии Досио были официальными, а сама охота позиционировалась как мера по сохранению биоразнообразия через регулирование численности видов.

